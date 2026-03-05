Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”
La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” programa curso teórico-práctico orientado al conocimiento, rescate y preservación del patrimonio paleontológico.
La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en la conservación patrimonial en sus diversas áreas: docentes, estudiantes, aficionados a la ciencias e historia natural, integrantes de museos, guías de turismo, investigadores independientes y público en general.
El curso será dictado por la Técnica en Paleontología Magalí Cárdenas (Argentina) y el equipo de conservadores del Laboratorio de Conservación de Materiales Paleontológicos, Arqueológicos e Históricos de la Escuela Taller, contando con el aval y la certificación de la Asociación Paleontológica Bariloche (Argentina).
El objetivo del curso es promover la formación de especialistas en el ámbito de la Conservación de materiales paleontológicos y ciencias afines.
Jueves 5 de marzo
Hora 16:00
Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental