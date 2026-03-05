La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” programa curso teórico-práctico orientado al conocimiento, rescate y preservación del patrimonio paleontológico.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en la conservación patrimonial en sus diversas áreas: docentes, estudiantes, aficionados a la ciencias e historia natural, integrantes de museos, guías de turismo, investigadores independientes y público en general.

El curso será dictado por la Técnica en Paleontología Magalí Cárdenas (Argentina) y el equipo de conservadores del Laboratorio de Conservación de Materiales Paleontológicos, Arqueológicos e Históricos de la Escuela Taller, contando con el aval y la certificación de la Asociación Paleontológica Bariloche (Argentina).

El objetivo del curso es promover la formación de especialistas en el ámbito de la Conservación de materiales paleontológicos y ciencias afines.

Jueves 5 de marzo

Hora 16:00

Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental