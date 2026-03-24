Iluminación en Cerro Carmelo: inauguración jueves 26 de marzo

La Intendencia de Colonia instaló nueva iluminación en Cerro Carmelo, con focos led con sus respectivas columnas y tendido eléctrico, para mejorar la calidad de vida de vecinos de la zona y brindar mayor seguridad al tránsito.

La inauguración de esta obra ejecutada por la Dirección de Electrotecnia, a través de la Sub Dirección Zona Oeste, será el jueves 26 de marzo, a la hora 18:30 en la zona de la Escuela N° 51 y contará con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, autoridades departamentales, locales, vecinos y medios de comunicación.