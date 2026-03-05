La uruguaya Yianina Bugani hace historia en la Fashion Week de París

La diseñadora uruguaya Yianina “Nina” Bugani continúa expandiendo su proyección internacional entre París y Nueva York.

Su marca, Nina B., alcanza un nuevo hito para el diseño nacional al convertirse en la primera firma uruguaya en presentarse en la Paris Fashion Week, cuya última edición tuvo lugar el 5 de marzo, uno de los escenarios más relevantes y prestigiosos de la industria global.

Este avance se suma a su segunda participación consecutiva en la New York Fashion Week, donde presentó su colección el 16 de febrero, consolidando así la presencia de la marca en dos de las capitales más influyentes de la moda contemporánea.

En ese contexto, la diseñadora fue reconocida en Estados Unidos con el galardón “Best Foreign Fashion Designer in the United States of 2026”, distinción que la posiciona como una figura destacada dentro del diseño emergente a nivel internacional y refuerza la visibilidad global de su trabajo.

Originaria del interior del Uruguay, Bugani desarrolló un proyecto que trascendió el ámbito local para convertirse en una marca con identidad propia, en la que el diseño actual, la excelencia en los materiales y el trabajo artesanal se combinan con una mirada global.

Fiel a su filosofía, toda la producción se realiza íntegramente en Uruguay, en colaboración con artesanos, técnicos y profesionales nacionales, en talleres y fábricas locales —muchas de ellas lideradas por mujeres—. Cada pieza es confeccionada a mano con cueros de primera calidad, cuidando minuciosamente cada etapa del proceso.

“Presentar en París una marca creada y producida en Uruguay representa una enorme satisfacción personal y profesional. Al mismo tiempo, regresar a Nueva York reafirma que nuestro diseño tiene lugar en los circuitos más exigentes del mundo”, señaló la diseñadora.

La diseñadora uruguaya fue especialmente invitada por el Enrique Emilio Loedel Soca, actual Embajador de Uruguay ante la República Francesa. Su participación no solo destacó el talento y la proyección internacional de la moda uruguaya, sino que contó además con el acompañamiento institucional del propio embajador y de la embajadora uruguaya ante la UNESCO, Beatriz Argimon, quienes asistieron al desfile reafirmando el respaldo a la cultura y al diseño nacional en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Con una identidad consolidada y una proyección internacional en constante crecimiento, Nina B. continúa posicionando al diseño uruguayo en la escena global, articulando tradición, innovación y una fuerte vocación de futuro.