Licitación – Reconstrucción de Cordón Cuneta en Juan Lacaze

La Intendencia de Colonia realizará reconstrucción de Cordón Cuneta en Juan Lacaze, a través de la Licitación Abreviada N° 6/2026.

CONSULTAS DEL PLIEGO: Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/inciso/83/ue/1/tipo-doc/C/nro-doc/42185254/tipo-fecha/ROF/filtro-cat/CAT/orden/ORD_ROF/tipo-orden/ASC

Las consultas podrán realizarse en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

La apertura se realizará el día 13/02/2026 a la hora 14:00 en forma automática en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

