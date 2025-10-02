Falleció el ex diputado coloniense por el Partido Colorado Daniel Bianchi

Tras una larga enfermedad; este miércoles se conoció la noticia con del fallecimiento en Colonia del ex diputado Daniel Mario Bianchi Salomón, a los 62 años.

Tras atravesar una prolongada enfermedad, su muerte generó un hondo pesar en el departamento de Colonia y en el ámbito político del país, donde fue recordado por su trabajo y su cercanía con la gente.

A familiares, amigos, allegados, el saludo y las condolencias en este momento especial; desde las páginas de Colonia Noticias.