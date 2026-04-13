La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, informa que ha dado comienzo un Curso de Técnicas de extracción, preparación y conservación de materiales paleontológicos orientado al conocimiento, rescate y preservación de los mismos.

El curso tendrá una duración de 7 meses en modalidad presencial y virtual y es dictado por la Técnica en Paleontología Magalí Cárdenas (Argentina) y el equipo de conservadores del Laboratorio de Conservación de Materiales Paleontológicos, Arqueológicos e Históricos de la Escuela Taller, contando con el aval y la certificación de la Asociación Paleontológica Argentina.

Para la realización de las prácticas educativas se cuenta con materiales del acervo del Museo de Colonia.

El objetivo principal es la formación de especialistas en el ámbito de la conservación de este tipo de materiales que ayuden a generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio paleontológico evitando su deterioro y la pérdida de información científica.