Nutrida delegación portuguesa se reunió con el intendente Rodríguez

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió en estas últimas horas, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, a una nutrida y destacada delegación portuguesa, integrada por el Presidente del Consejo Permanente de las Comunidades Portuguesas, Dr. Flávio Martins, los Diputados Manuel Magno y José Cesário, junto a Delegaciones de las Comunidades Portuguesas de Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay.