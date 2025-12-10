Reconocimiento a la delegación de Gym Dance que logró el título en el Campeonato Mundial de Danza

Llegó al Palacio de Gobierno Departamental la delegación de Gym Dance que logró el título en el Campeonato Mundial de Danza realizado recientemente en Orlando (EEUU), donde fueron recibidas para festejar el logro.

La joven Inés Delgado y la Profesora Estefanía Passerahut, fueron quienes contaron lo vivido.

Durante el recibimiento, la profesora destacó la importancia de este logro, al haber competido con países de primer mundo como Estados Unidos, España, Portugal, entre otros, resaltando que la competencia fue muy complicada, habida cuenta del alto nivel de la misma. Ponderó el esfuerzo de su equipo, y la trascendencia de que los jóvenes tengan esta dedicación, tanto en su disciplina como en otras en que los colonienses se han destacado. Hizo hincapié en el orgullo que significa representar la bandera de Uruguay a nivel internacional, y el compromiso de sus alumnos para dejarla en lo más alto.