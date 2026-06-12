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Intendente de Colonia en el exterior

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y la delegación del Gobierno Departamental de Colonia mantuvieron una reunión protocolar con el Presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional de Portugal, José Cesário.

La instancia contó además con la participación de representantes de los cuatro partidos políticos con representación en el Legislativo portugués, generando un valioso espacio de intercambio institucional.

Durante el encuentro representantes de la Junta Departamental de Colonia y diputados de la Asamblea Nacional de Portugal compartieron experiencias y reflexiones vinculadas a la preservación del patrimonio, destacando los desafíos y oportunidades que presentan estos temas para ambos territorios.

La reunión permitió avanzar en la generación de vínculos de cooperación legislativa e intercambio de buenas prácticas en áreas relacionadas con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico

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