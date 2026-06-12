La Unidad PYMES, participó en el encuentro sobre Comercio, Empresas y Pequeños Emprendedores en América Latina.

Este importante evento fue organizado por la Alianza de Gobiernos Empresas Emprendedores Latinoamericanos (AGEELA) y se llevó a cabo en la sede UDE Punta del Este, con la participación del director Walter Godoy.

Durante su intervención, Godoy presentó las líneas de gestión de la Unidad PYMES, así como los programas de apoyo y las acciones destinadas al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en nuestro departamento, compar…