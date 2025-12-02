En la Plaza de Toros se realizó, por primera vez en el interior de nuestro país, un desayuno de trabajo del programa “Embajadores” que desarrollan en conjunto el Ministerio de Turismo y la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Exhibiciones, Ferias y Afines (Audoca) con el fin de promover Uruguay como destino atractivo en el ámbito del turismo de reuniones (conocido como MICE por sus siglas en inglés: meetings, incentives, conferences and exhibitions).

La apertura del evento estuvo a cargo del Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, quién agradeció en nombre del Intendente de Colonia a los organizadores por haber elegido nuestro destino como primera experiencia fuera del ámbito Montevideo.

Luego hicieron uso de la palabra el Presidente de la Asociación Turística, Andrés Castellano; la Presidenta de Audoca, Carolina Adano y el Director Nacional de Turismo, Mag. Cristian Pos.

A continuación, el equipo MICE del Ministerio de Turismo y Audoca, Mauricio Muñoz y Ximena Ríos, detallaron qué es “Embajadores” y los objetivos del programa.

Luego la coordinadora del Conventión Center Bureau de Colonia, María Laura Díaz, detalló el proceso de creación de este conglomerado de 13 empresas y presentó el video promocional desarrollado, finalizando la actividad con palabras de Arnaldo Nardone, destacado referente internacional de turismo Mice, oriundo de nuestro país, con el tema “La relevancia del Turismo Mice a nivel global”.

Acompañaron las actividades asociaciones y organizaciones del ámbito privado, instituciones públicas y directores de distintas áreas de la Intendencia de Colonia.