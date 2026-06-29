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Construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de Carmelo

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo realizaron la presentación del llamado a Expresión de Interés para la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de esa ciudad.

La iniciativa constituye un paso fundamental para avanzar en un proyecto estratégico que fortalecerá la infraestructura urbana, mejorará la movilidad de vecinos y visitantes, y acompañará el crecimiento y desarrollo de Carmelo.

La Intendencia de Colonia continúa impulsando obras y proyectos que contribuyen a una mejor calidad de vida, apostando al desarrollo equilibrado de todo el departamento, en coordinación con los municipios y las instituciones locales.

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