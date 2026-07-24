La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura informa que se llevó a cabo una nueva la Feria de la Salud Rural en la Escuela Nº 61 de Costas de Juan González.

Las «Ferias de Salud Rural», son un acuerdo interinstitucional entre la Intendencia de Colonia (Direcciones de Cultura, Acción Social y Tránsito), la Inspección de Primaria, prestadores de salud públicos y privados, la Dirección Departamental del MSP y el Programa de Salud Bucal de ASSE.

La jornada reunió a la agrupación de escuelas 61 (anfitriona) y 58 también del Paraje Juan González, que reunieron un total de 37 alumnos, y contó con destacadas actividades de recreación y educación para la salud.

La Dirección de Acción Social asistió con Móvil Odontológico, la Dirección de Tránsito hizo lo propio dictando 3 charlas de educación vial y la Dirección Cultura brindó una clase a cargo de la Docente Profesora Alejandra Siritto que junto a alumnos del Centro Musical Carmelo que funciona bajo la dirección de la mencionada docente en Casa de la Cultura Cnel. Ignacio Barrios de Carmelo deleitaron a grandes y chicos.