Rector de la UDELAR Prof. Dr. Héctor Cancela en Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo una reunión de trabajo con el Rector de la Universidad de la República (UDELAR), Prof. Dr. Héctor Cancela, que estuvo acompañado por el Decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Pablo Ezzatti.

En este encuentro realizado en el Palacio de Gobierno Departamental, entre otros temas, se abordó el estado de desarrollo de la instalación de Udelar en Colonia.