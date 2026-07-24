Delegación de la Embajada China en Uruguay se reunió con autoridades colonienses

La Intendencia de Colonia a través de su Dirección de Cooperación Internacional, llevó a cabo un encuentro de relacionamiento empresarial y diplomático junto a la delegación de la Embajada de la República Popular China en Uruguay. El encuentro tuvo lugar en instalaciones del Hotel Italiano.

El encuentro tuvo como meta central identificar nuevas oportunidades comerciales y potenciar los vínculos productivos de Colonia. El departamento se consolida hoy como un polo logístico, turístico, cultural y comercial de gran relevancia para el país.

La delegación diplomática del país asiático estuvo encabezada por el Encargado de Negocios a.i., He Fei, acompañado por la Jefa de sección de asuntos políticos, Shi Qianyun, y las secretarias de la embajada Li Wenwen, Ji Xiaolei y Yang He. Los participantes del sector privado local fueron seleccionados de forma específica según sus áreas comerciales para optimizar las mesas de diálogo y los futuros acuerdos comerciales.

Este encuentro reafirma la importancia crucial de la articulación público-privada como motor de desarrollo departamental. Al conectar de forma directa las capacidades productivas de las empresas locales con la diplomacia extranjera, Colonia no solo expande sus horizontes comerciales hacia mercados globales, sino que también consolida su posición estratégica en la región mediante la cooperación internacional, la innovación y el crecimiento económico sostenible