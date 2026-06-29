Comunicados

La Intendencia de Colonia informa: llamadas telefónicas falsas

Se hace saber a la población de Florencio Sánchez y zonas aledañas que si reciben llamadas telefónicas de presuntos inspectores de bromatología, se trata de llamadas falsas. La Intendencia no realiza llamados ni solicita en ningún caso que se deposite dinero por ningún trámite a un particular o en una red de cobranza
El Municipio de Florencio Sánchez está radicando la denuncia policial correspondiente y solicitamos a vecinos y comerciantes que si se encuentran con estas situaciones realicen la denuncia correspondiente

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