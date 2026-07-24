Pymes Colonia: oportunidades para seguir capacitándote
La Unidad Pymes – Colonia y su director Walter Godoy, forman parte activa del Comité Departamental de Empleo de INEFOP, y brindan diversas oportunidads.
En este marco, se anuncian importantes cursos de capacitación gratuitos destinados a impulsar la formación y la empleabilidad en nuestro departamento:
Asistencia para personas con trastorno del espectro autista
Lugar: Carmelo, Colonia.
Inicio: 29 de Julio.
Culminación de Ciclos Educativos (Validación de Ciclo Básico)
* Destinado a: Mayores de 21 años que no hayan culminado 3.?? año de liceo o UTU.
* Requisito: Postulación formal realizada por sus empresas, instituciones u organizaciones.
* Modalidad: Pruebas presenciales (2 días consecutivos x 4 horas cada día) mediante la propuesta de Acreditación de Competencias de UTU.
* Consultas específicas: culminaciondeciclos@inefop.org.uy
Mozo/a
Lugar: Colonia del Sacramento.
Inicio: Agosto.
Técnicas para la elaboración de dulces y conservas
Lugar: Nueva Helvecia, Colonia.
Inicio: Agosto.
¿Cómo postularse o recibir más información?
* Web: Postulate en la web oficial de INEFOP.
* Atención presencial / telefónica:
* Oficina: Dr. Daniel Fosalba 408 (Colonia)
* WhatsApp / Teléfono: 098 358 779
Aprovecha estas oportunidades para seguir capacitándote y potenciar el desarrollo de Colonia