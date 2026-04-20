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Muestra de Cursos y Talleres 2026

Se llevó a cabo una tarde muy especial en el Centro Barrial El General con la realización de la Muestra de Cursos y Talleres 2026.

La jornada representó una valiosa oportunidad de encuentro entre vecinos, familias con docentes y talleristas, quienes dieron a conocer la amplia diversidad de propuestas que integran la oferta educativa de este año:

Danza y Movimiento
Arte y Expresión
Idiomas
Apoyo y Acompañamiento
Música
Bienestar y Salud
Artesanías y Oficios Creativos
Naturaleza

Asimismo, la actividad contó con la presencia del coordinador de Cursos y Talleres de la Dirección de Cultura, Shubert Barragán, quien acompañó esta instancia de integración con la comunidad.
Cada curso, cada taller y cada propuesta presentados reflejan el compromiso, la dedicación y el cariño con que se construye este espacio día a día.

Fue una jornada que reafirma el posicionamiento del Centro Barrial El General como un referente de encuentro, aprendizaje, expresión y participación ciudadana.

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