Quedó establecido el orden del desfile para Las Llamadas 2026 en Colonia

Se denominarán Walter Monzón “EL Negro Bulón”

Se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación, con los conjuntos lubolos que participarán de las Llamadas 2026, en la noche del sábado 31 de enero, desde las 21:00 horas por la Avenida Artigas de la capital departamental.

Port la Intendencia estuvieron presentes el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, el Director de Asesoría en Compras, Hugo Sosa, y funcionarios que trabajan en la organización, y cada comparsa participó con sus representantes.

Al comienzo, Lilian Brasil y Emanuel Martínez, representantes de INAU, brindaron una charla recordatoria sobre la reglamentación para la autorización de menores como también la presentación de la documentación requerida, en tiempo y forma.

Dentro de los temas más relevantes, se decidió que este año Las Llamadas llevarán el nombre de Walter Monzón «El Negro Bulón».

Por otra parte, se sorteó el orden del desfile, quedando de la siguiente manera:

Morenada Lonjas

El Colibrí

La Nueva Reina del Empuje

Dulces Guerreras

Rosario 250

La 10 de Mayo

Burundí

Caracú Quemao

Eco de Tambores

Puerto Sauce

Lonjas Pichoneras

Mombasa

Tararilonjas

Mozambique

La Zulema

Fuera de concurso cerrarán el desfile:

Cuerda Néctar

Fuego Negro (comparsa argentina invitada)