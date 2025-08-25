Bicentenario de la Declaratoria de nuestra Independencia, en la Plaza “Artigas” de Carmelo

Se contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Alcalde del Municipio de Carmelo Luis Pablo Parodi, los representantes nacionales Cecilia Badín y Mario Colman, el Jefe de Policía de Colonia Comisario General Retirado Paulo Adán Costa, el Comandante de la Brigada “Gral. José de San Martín” de Infantería número 2 Coronel Jorge Spinelli, el Sub Prefecto del Puerto de Carmelo Capitán de Corbeta Johon Silva, el Jefe del Batallón “Oriental” de Infantería número 4 Teniente Coronel Diego Varela, el Jefe del Aeropuerto de Colonia y Carmelo Teniente Aviador Alfredo Graña, la Presidenta del Comité Patriótico Femenino Amelia Pochellú, representando a la sociedad criolla La Querencia Roberto Rodríguez, Ediles Departamentales, Concejales del Municipio de Carmelo, Autoridades Nacionales, Departamentales, Locales, representantes de Instituciones, invitados especiales, ciudadanos de Carmelo.

El acto comenzó con la entonación de nuestro Himno Nacional, ejecutado por la Banda de Músicos de la División Ejército II con dirección del Teniente Ronald Custodio y cantado por la carmelitana Belén Bonjour.

La parte oratoria estuvo a cargo de la Presidente del Comité Patriótico Femenino de Carmelo Maestra Amelía Pochellú, y el Alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi, haciendo ambos, referencia a tan significativa fecha para nuestra patria.

Inmediatamente se procedió a la colocación de una ofrenda floral al pie del Monumento al General José Artigas, por parte de Señor Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, el Alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi, la Presidenta del Comité Patriótico Femenino Amelia Pochellú, por la Sociedad Criolla La Querencia Roberto Rodríguez, y los estudiantes del Instituto de Formación Docente de Carmelo que está celebrando los 75 Años, Alejandro Hernández y Yobanka Bertollino y los Alumnos de la Escuela 114 también cumpliendo 75 años Alfonsina Bidart y Joseline Leguísamo.

También el Municipio de Palmira se sumó a este acto depositando una ofrenda floral en representación del mismo, el Concejal Raúl Gaona.

Acto seguido se escuchó el repique de campanas y suelta de palomas del Club Colombófilo Alas de Carmelo.

La parte artística estuvo a cargo de los Grupos de Danzas de Carmelo, “Renacer”, “Amigos del folklore”, “Estirpe Oriental” y el Ballet Folklórico de la Intendencia de Colonia, quienes bailaron la Huella a José Artigas.

El cierre del acto fue entonando las estrofas de la Marcha Mi Bandera.

Al culminar el acto las autoridades se trasladaron al palco ubicado frente a la Casa de la Cultura Coronel «Ignacio Barrios» para observar el desfile cívico militar tradicionalista, por la calle 19 de abril.