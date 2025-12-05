Director de la Agencia Nacional de Vivienda en Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió al Director de la Agencia Nacional de Vivienda Alfonso, Lereté Torres.

Luego de mantener reuniones con el equipo de Vivienda y de Planificación y Ambiente se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes la Secretaria General, Belén Rico Skerl; la Directora de Jurídica, Soledad Pérez; la Secretaria Privada, Sigrid González; el Director de Arquitectura, Manuel Odriozola; la Directora de Vivienda, María Inés Urrutia; el Sub Director de Planificación y Ambiente, Mario Rodríguez, junto a medios de comunicación.

Durante su alocución, el director de la ANV expresó que al ser representante de la oposición en un organismo de contralor, tiene dos cometidos esenciales, por un lado el control y por otro, el más importante, el de aportar. Señaló que la política de vivienda en Uruguay es una política de Estado y destacó el conocimiento acabado que el Intendente Rodríguez tiene de todas las localidades del departamento. Destacó algunos proyectos en los que trabajarán en conjunto la Intendencia de Colonia y la ANV, como los casos de inmuebles en el Real de San Carlos y Progreso, complejo LC1, en Colonia del sacramento, así como en el Complejo L38 del barrio San José de Carmelo y en Isla Mala de Juan Lacaze, donde ponderó la condonación del cobro de contribución de la comuna para algunos casos. Finalmente adelantó importante novedades en cuanto a la ley de unidades reajustables y exoneraciones en materia crediticia para soluciones habitacionales.

A su tiempo, el Intendente Rodríguez, a la hora de hacer uso de la palabra, resaltó el trabajo en territorio de la ANV y la importancia de que tanto la Intendencia de Colonia como la Agencia Nacional de Vivienda puedan disponer de tierras e inmuebles para darle soluciones a gente que tanto lo precisa y que de otra manera sería muy difícil que pudiera acceder a una vivienda. El Jefe Comunal remarcó el compromiso de la comuna de poner todo su personal a disposición para trabajar de forma mancomunada junto a este organismo nacional, para dar respuestas a los colonienses en un tema tan trascendente.