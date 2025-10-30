Escuela del Hogar “Genoveva Detjen de Montegui”: exposición anual
La Escuela del Hogar “Genoveva Detjen de Montegui” — Florencio Sánchez invita a la comunidad a su Exposición Anual, que se realizará el próximo 28 de noviembre con apertura a las 17:30 horas.
La muestra reunirá diversos espacios de trabajo y proyectos institucionales, entre los cuales se destacan:
• Gastronomía
• Vestimenta
• Proyecto Escuela N.º 93
• Proyecto CAIF “Mi Casita”
• Arte en azúcar
• Huerta y jardinería
• Ayudante de peluquería
• Porcelana fría
• Centros de mesa
• Redes sociales y marketing
• Fotografía
Durante la jornada habrá clases en vivo, una mini pasarela con trabajos de estudiantes y un espectáculo musical a cargo de Yamila y Javier. Además, se ofrecerá venta de jugos y comestibles para quienes asistan.
La Intendencia de Colonia y la Dirección de Cultura invitan a vecinos, familias y público en general a participar de esta celebración del trabajo pedagógico y creativo de la Escuela del Hogar. La entrada es libre.