Escuela del Hogar “Genoveva Detjen de Montegui”: exposición anual

La Escuela del Hogar “Genoveva Detjen de Montegui” — Florencio Sánchez invita a la comunidad a su Exposición Anual, que se realizará el próximo 28 de noviembre con apertura a las 17:30 horas.

La muestra reunirá diversos espacios de trabajo y proyectos institucionales, entre los cuales se destacan:

• Gastronomía

• Vestimenta

• Proyecto Escuela N.º 93

• Proyecto CAIF “Mi Casita”

• Arte en azúcar

• Huerta y jardinería

• Ayudante de peluquería

• Porcelana fría

• Centros de mesa

• Redes sociales y marketing

• Fotografía

Durante la jornada habrá clases en vivo, una mini pasarela con trabajos de estudiantes y un espectáculo musical a cargo de Yamila y Javier. Además, se ofrecerá venta de jugos y comestibles para quienes asistan.

La Intendencia de Colonia y la Dirección de Cultura invitan a vecinos, familias y público en general a participar de esta celebración del trabajo pedagógico y creativo de la Escuela del Hogar. La entrada es libre.