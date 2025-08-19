Inscripciones abiertas para el Curso de Reparación de Celulares en Colonia del Sacramento

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que ya están abiertas las inscripciones para el Curso de reparación de celulares en el Centro de Referencia Barrial del Barrio El General.

Se trata de una capacitación práctica, dinámica y con salida laboral real, orientada a quienes deseen aprender a diagnosticar y reparar dispositivos móviles. No se requiere experiencia previa.

Lugar: Colonia del Sacramento – Centro Barrial El General

Inscripciones: 095 359 901

Curso a cargo de: CursosTec

Compartiendo el canto en el Liceo Departamental

La Intendencia de Colonia través e la Dirección de Cultura informa que el próximo miércoles 20 de agosto a la hora 20:30 en las instalaciones del Liceo Departamental de Colonia se presentará el Coro Municipal en el marco del proyecto “Compartiendo el Canto” que busca acercar a nuevas audiencias la actividad coral y formar nuevos públicos.