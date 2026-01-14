ComunicadosDestacadasLocales

El Intendente de Colonia visitó la Costa del Inmigrante

Guillermo Rodríguez recorrió distintos balnearios -zona este del departamento- entre otros; Blancarena y Britópolis, supervisando los trabajos de asfaltado, así como las bajadas a las playas, entre otras mejoras. Recorrió a su vez Fomento, donde se han construido nuevos baños y proyectando lo que serán los trabajos en la rambla del balneario.

Lo acompañó entre otras autoridades locales el alcalde Miranda; de Villa La Paz C.P.

Publicaciones relacionadas

Playa Verde de la Ciudad de Juan Lacaze califica como SATISFACTORIA

28 de diciembre de 2025

Nominación de calles del Departamento

27 de agosto de 2025

CAMEC abrió un llamado a Auxiliares de Enfermería

5 de junio de 2025

Intendente de Colonia en almuerzo de ADM

25 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba