El Intendente de Colonia visitó la Costa del Inmigrante

Guillermo Rodríguez recorrió distintos balnearios -zona este del departamento- entre otros; Blancarena y Britópolis, supervisando los trabajos de asfaltado, así como las bajadas a las playas, entre otras mejoras. Recorrió a su vez Fomento, donde se han construido nuevos baños y proyectando lo que serán los trabajos en la rambla del balneario.

Lo acompañó entre otras autoridades locales el alcalde Miranda; de Villa La Paz C.P.