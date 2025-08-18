Nuevos Horizontes Campeón del Torneo Apertura Divisional B en Primera División Copa Ferretería Los Guerreros

Nuevos Horizontes derrotó en la tarde del domingo por 2 a 1 a Racing en la final del torneo apertura disputada en el Estadio de Nacional de Nueva Helvecia y se adjudicó la Copa Ferretería Los Guerreros.

Detalles

Nuevos Horizontes (2): Mateo Jourdan, Sebastián San Martín, Agustín Galaretto, Federico Dávila, Matías González, Emanuel Martínez, José González, Alejandro González, Bruno Constantín (Maximiliano Reyes ’77), Mateo Aragusto (Diego Torres ’34), Lucas Alvarez.

Racing (1): Nicolás Bentancor, Pablo Blum (Fernando Fussatti ’67), Ramiro Mansilla, Mathías Umpiérrez, Valentín Telechea, Oscar Waller, Laureano Umpiérrez (Santiago Rohrer ’80), Emiliano Bermúdez, Esteban García, Camilo Silva (Leonardo Pérez ’80), Santiago Dávila (Federico Viera ’45).

Goles: Bruno Constantín ‘5, Lucas Alvarez ’18 (NH), Mathías Umpiérrez ’47 (R)

Fuente: Liga Helvética de Fútbol