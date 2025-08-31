DeportesDestacadasInternacionales

Sudamericano clasificatorio, Brasil 2025

La selección uruguaya de fútbol de amputados logró su objetivo : clasificó al mundial de Costa Rica 2026.

Queda ese sabor «agri-dulce» de haber acariciado el Campeonato, pero vuelven con la frente en alto de que dejaron todo y más, jugando de igual a igual ante cualquier rival.

URUGUAY es VICECAMPEÓN de SUDAMÉRICA.

A TODOS – el todo en el lenguaje español es bien inclusivo – los chicos del plantel, cuerpo técnico y la cantidad de gente que apoyó de alguna u otra manera a este grupo, el saludo; las felicitaciones, y a seguir creciendo.

Vamos Uruguay.

Fuente: @Cristian Buttin
Dante Hernani

Publicaciones relacionadas

Carmelo: cierre de la Vendimia

20 de marzo de 2025

Liga Helvética – Apertura: ganaron Valdense, N.Horizontes, fue empate Esparta- Zapicán

17 de junio de 2025

«VOLARON» Y SE QUEDARON CON LA PRIMERA EN OMBÚES

27 de agosto de 2025

Otra vez arroz: nadie deja a los amigos «tirados»

8 de enero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba