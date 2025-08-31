Sudamericano clasificatorio, Brasil 2025

La selección uruguaya de fútbol de amputados logró su objetivo : clasificó al mundial de Costa Rica 2026.

Queda ese sabor «agri-dulce» de haber acariciado el Campeonato, pero vuelven con la frente en alto de que dejaron todo y más, jugando de igual a igual ante cualquier rival.

URUGUAY es VICECAMPEÓN de SUDAMÉRICA.

A TODOS – el todo en el lenguaje español es bien inclusivo – los chicos del plantel, cuerpo técnico y la cantidad de gente que apoyó de alguna u otra manera a este grupo, el saludo; las felicitaciones, y a seguir creciendo.

Vamos Uruguay.

Fuente: @Cristian Buttin

Dante Hernani