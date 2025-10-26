Con gran éxito se desarrolló el “Desayuno Rosa”, actividad de sensibilización organizada por la Escuela del Hogar de Colonia, en el marco de las acciones de concientización sobre la salud y la prevención.

El encuentro contó con la participación de su Directora, Prof. Ana Echecopar, la Directora Administrativa de la Dirección de Cultura, Andrea Díaz, integrantes del cuerpo docente, alumnado y público en general, así como las exposiciones de la Lic. Adriana Sierra y la Lic. Natalia Rostagno, quienes abordaron temas vinculados a la salud, la prevención y la importancia del acompañamiento comunitario.

También se hizo presente la Inspectora de Escuelas del Hogar, Prof. Nancy Ackerman, destacando la relevancia de este tipo de instancias para fomentar la reflexión y el compromiso colectivo.

La Intendencia de Colonia celebra y apoya este tipo de actividades que fortalecen los vínculos educativos y promueven el bienestar de la comunidad.