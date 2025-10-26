Desayuno Rosa
Con gran éxito se desarrolló el “Desayuno Rosa”, actividad de sensibilización organizada por la Escuela del Hogar de Colonia, en el marco de las acciones de concientización sobre la salud y la prevención.
El encuentro contó con la participación de su Directora, Prof. Ana Echecopar, la Directora Administrativa de la Dirección de Cultura, Andrea Díaz, integrantes del cuerpo docente, alumnado y público en general, así como las exposiciones de la Lic. Adriana Sierra y la Lic. Natalia Rostagno, quienes abordaron temas vinculados a la salud, la prevención y la importancia del acompañamiento comunitario.
También se hizo presente la Inspectora de Escuelas del Hogar, Prof. Nancy Ackerman, destacando la relevancia de este tipo de instancias para fomentar la reflexión y el compromiso colectivo.
La Intendencia de Colonia celebra y apoya este tipo de actividades que fortalecen los vínculos educativos y promueven el bienestar de la comunidad.