Se realizará la 2ª Fiesta de Quesos del Uruguay, nuevamente en la Plaza de los Fundadores de Nueva Helvecia y en coincidencia con el Día del Patrimonio en nuestro país.

La celebración fue presentada en el Ministerio de Turismo, y anuncia música en vivo, bailes típicos, feria artesanal, exposición educativa de producción láctea y por supuesto, degustaciones de quesos, y venta quesos “de las colonias”.

El evento es organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, con el apoyo del Municipio de Nueva Helvecia y la Intendencia de Colonia.

Por la Agencia de Desarrollo del Este, habló su Presidenta, Gabriela Rostán, quien estuvo acompañada en la mesa de presentación por el Ministro de Turismo, Pablo Menoni, y participaron el Director de Turismo de la Intendencia, Martín Álvarez y el Alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso.

La Presidenta de ADE Este destacó que “este año tenemos la particularidad que suma el Concurso de Dulce de Leche, vamos a tener dulce de leche junto a los mejores quesos. La agencia articular todo lo privado con la parte pública para generar estos eventos que han venido para quedarse”.

La quesería es la gran marca identitaria de Colonia Este. Representa no solo al producto en sí, sino la tradición llegada con los inmigrantes a mediados del siglo XIX.