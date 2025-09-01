DestacadasInformación GeneralPolítica

Agua para el Desarrollo

En el corazón de Colonia, un proyecto innovador emerge para transformar la gestión del agua en el sector rural. Se trata de «Agua para el Desarrollo», una iniciativa pionera liderada por la Intendencia de Colonia, en alianza con el Banco República y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana.

Si sos productor y querés sumarte:
Inscripciones hasta el 31/10/2025 completando formulario web en colonia.gub.uy en el menú COOPERACIÓN.
Info: Teléfono 4524 0378 / mail cooperacion@colonia.gub.uy

Juntos, hagamos de la gestión del agua una herramienta para el crecimiento sostenible de nuestra tierra.

Publicaciones relacionadas

Edil Gabbiani exhortó a la Intendencia de Colonia a intervenir por ocupaciones ilegales en los balnearios Artilleros, Santa Ana y El Ensueño

26 de febrero de 2025

Colonia nuevamente presente en Feria Ugart de Porto Alegre

1 de abril de 2025

Nada nuevo bajo el sol: gobierno decretó nuevos precios para combustibles

29 de agosto de 2025

Se presenta HOUSTON BOYCHOIR de Estados Unidos con entrada libre en el Bastión del Carmen

9 de junio de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba