En el corazón de Colonia, un proyecto innovador emerge para transformar la gestión del agua en el sector rural. Se trata de «Agua para el Desarrollo», una iniciativa pionera liderada por la Intendencia de Colonia, en alianza con el Banco República y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana.

Si sos productor y querés sumarte:

Inscripciones hasta el 31/10/2025 completando formulario web en colonia.gub.uy en el menú COOPERACIÓN.

Info: Teléfono 4524 0378 / mail cooperacion@colonia.gub.uy

Juntos, hagamos de la gestión del agua una herramienta para el crecimiento sostenible de nuestra tierra.