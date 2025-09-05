ComunicadosDestacadasPolítica
Arrancó el Stand de la Intendencia en la Expo Prado 2025
El Departamento de Colonia presente en la Expo Prado
2025 con el Stand de la Intendencia.
El Director de Relaciones Públicas y Prensa de la Intendencia de Colonia Jorge Torres Badell nos habla acerca de la inauguración de la Expo Prado 2025, invitando a que visiten esta fiesta de la producción nacional por excelencia que tendrá como atractivo también, el stand de Colonia que se inaugurará formalmente el próximo lunes.