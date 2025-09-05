ComunicadosDestacadasPolítica

Arrancó el Stand de la Intendencia en la Expo Prado 2025

El Departamento de Colonia presente en la Expo Prado
2025 con el Stand de la Intendencia.

El Director de Relaciones Públicas y Prensa de la Intendencia de Colonia Jorge Torres Badell nos habla acerca de la inauguración de la Expo Prado 2025, invitando a que visiten esta fiesta de la producción nacional por excelencia que tendrá como atractivo también, el stand de Colonia que se inaugurará formalmente el próximo lunes.

Publicaciones relacionadas

Intendencia construirá cordón cuneta en la localidad de Conchillas

2 de abril de 2025

Justicia confirmó imputación de Guillermo Besozzi, intendente electo de Soriano

23 de mayo de 2025

Oscar «Semilla» Méndez y un Mundial notable

30 de agosto de 2025

LIGA HELVÉTICA DE FÚTBOL

12 de mayo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba