Sorteo de los lugares de los puestos de venta de comidas y bebidas para el Desfile de Llamadas

Se realizó, en el Salón Azul del Palacio del Gobierno Departamental, el sorteo de los lugares de los puestos de venta de comidas y bebidas para el Desfile de Llamadas a realizarse el próximo sábado 31 de enero.

El mismo se llevó a cabo con la presencia de la Escribana Jimena Madero, del Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, la Química Beatriz Pérez, la Química Karina de la Carrera y representantes de las Instituciones inscriptas.

Las instituciones beneficiadas son las siguientes:

– en calle Italia sobre el Oeste de Av. Artigas – Huracán Fútbol Club

– en calle Mangarelli sobre el Oeste de Av. Artigas – Club Atlético Esparta

– en calle Mangarelli sobre el Este de Av. Artigas – Semillero Nacional Atlético Club

– en calle Río Negro sobre el Oeste de Av. Artigas – Club San Carlos Baby

– calle Río Negro sobre el Este de Av. Artigas – Club Atlético El General

– en calle Daymán sobre el Oeste de Av. Artigas – Nápole Fútbol Club

– en calle Daymán sobre el Este de Av. Artigas – Club Artesano del Caño

– en calle Rivadavia sobre el Oeste de Av. Artigas – Club Atlético Peñarol de Colonia

– en Avda. Gral. Flores frente a Plaza 16 de Junio – Club Barrio Sur

– en Avda. Gral. Flores frente a Plaza 16 de Junio – Club de Leones Colonia

Una vez culminado el sorteo, las Químicas Beatriz Pérez y Karina de la Carrera, brindaron una charla sobre la correcta manipulación de los alimentos y medidas de higiene, en los respectivos puestos de ventas.