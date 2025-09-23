CulturaInformación General

Encuentro de Comunicación y Visibilidad de Rutas Unesco Uruguay

A través de las direcciones de Cultura y Turismo, la Intendencia de Colonia participó en Trinidad (Flores) del Encuentro de Comunicación y Visibilidad de Rutas Unesco Uruguay, organizado por la Comisión Unesco de nuestro país y la Intendencia anfitriona.

Participaron funcionarios de Unesco y Naciones Unidas en nuestro país, los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo y las intendencias de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera y Rocha.

El encuentro tuvo como objetivo identificar pautas comunes de comunicación, integrar las marcas Unesco y Rutas Unesco a la comunicación, la promoción de prácticas inclusivas, responsable y sostenibles y generar una comunidad de aprendizaje que favorezca la continuidad del trabajo.

Uruguay tiene nueve designaciones UNESCO (3 patrimonios mundiales, 2 elementos de Patrimonio Cultural e Inmaterial, 2 reservas de Biosfera, 1 Geoparque Mundial y 1 ciudad creativa) y se está en proceso de incorporar 1 nuevo Geoparque, Manantiales Serranos (Lavalleja), por ahora en condición de aspirante.

