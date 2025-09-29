Feria de Salud Rural se desarrolló en Escuela 125, Puntas de Melo

A un kilómetro de la ciudad de Tarariras tuvo lugar una nueva Feria de Salud Rural, aparte de los niños de todas las clases de la mencionada institución, participaron niños de la Escuela 78 de Puntas de San Juan, pertenecientes a la misma agrupación.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, realizando atención a los niños que así lo requieren asimismo el Equipo Técnico realizó talleres a los niños.

La Dirección de Tránsito brindó una charla sobre seguridad vial, sobre la ya clásica “Aula Móvil”, mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con un taller de Expresión Corporal a cargo de la Docente de esta Dirección Katherine Nocetti.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud públicos y privados, MIDES y ANEP.