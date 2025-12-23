Presidido por el Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y con la participación de la Secretaria General, Belén Rico, el Director del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón y el Director de Juventud, Marcelo Galetto, se llevó a cabo el acto por la 58ª edición del Programa Primer Experiencia de Trabajo.

Acompañaron el acto, Directores de la Intendencia, Ediles Departamentales, Alcaldes de Municipios del Departamento, autoridades policiales y Militares, integrantes de la Comisión, invitados y familiares de los jóvenes, junto a medios de comunicación.

El proceso de selección de los jóvenes estuvo a cargo de una Comisión conformada de la siguiente manera: por el Partido Nacional, Gabriel Latorre; Partido Colorado, Malvina Saret; Frente Amplio Mónica Rivero y Carlos Rey; por el liceo, Adriana Correa, por las Escuelas Técnicas, Gustavo Rica, y por la Intendencia, Marcelo Galetto

El director de Desarrollo Humano abrió la oratoria felicitando a los jóvenes, los verdaderos protagonistas de esta instancia y saludó a sus familias por acompañarlos. Agradeció al Jefe Comunal por su apoyo y por la decisión de seguir apostando a la juventud con ideas y cambios para mejorar aún más éste y otros programas. Contó detalles del mismo, y reconoció a la empresa Hierbas de San Pedro, ya que uno de los chicos que realizó su primera experiencia en esa empresa, quedará como efectivo, remarcando que la misma situación sucede en dependencias de la comuna. Remarcó también el apoyo a Pymes del departamento y el hecho de que esta administración continúa apostando a la capacitación y formación de sus ciudadanos en un mundo cada vez más desafiante, ante los cambios que introduce la tecnología.

Luego se convocó al joven Carlos Da Costa, para recibir el diploma en nombre de todos los que culminaron el período. Una vez finalizado el acto se les hizo entrega a todos los participantes.

Inmediatamente se realizó la firma del contrato de Primera Experiencia de Trabajo de la 58ª edición para el periodo enero a junio 2026. Simbólicamente, Megan Ávila firmó su contrato junto al Intendente y a la Secretaria General.

Inmediatamente cerró la oratoria el Intendente, Guillermo Rodríguez, quién resaltó la actividad que ha tenido el Centro Cultural Bastión del Carmen en estos días y anunció las mejoras que tendrá el tradicional teatro. En cuanto al Programa Primera Experiencia Laboral, reivindicó la importancia que tiene para la Intendencia de Colonia formar a sus jóvenes y darles herramientas, no solo para el futuro, sino pensando en la actualidad, en el presente. Destacó que más allá de los servicios esenciales de la comuna, esta administración se desvela por la parte social de su comunidad, pensando en seguir brindando oportunidades para los jóvenes como lo hace a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, pero también en propuestas para las personas mayores del departamento. Remarcó a su vez el carácter descentralizador que tiene este programa al llegar a todas las localidades. Finalmente agradeció la presencia de quienes colmaron la sala, en una época tan especial, deseándole felices fiestas a los jóvenes y sus familias.

Posteriormente se realizaron dos sorteos, el primero referido a los jóvenes que recibieron calificación de Excelentes en el período pasado, donde se sortearon, 10 lugares que renovarán su experiencia de trabajo para el período enero a junio de 2026.

Por último, se realizó el sorteo, entre los 10 jóvenes mejor calificados en la anterior edición. El sorteado ingresa como funcionario, y en este caso fue la joven Luana Rivas de Juan L. Lacaze.

Culminando el acto se procedió a la clásica fotografía de todos los participantes y se compartió un brindis.