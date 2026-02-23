Alerta a la población – Carmelo

La Intendencia de Colonia, comunica a la población que se han verificado casos de personas identificándose como Inspectores de Higiene, en comercios de la ciudad de Carmelo.

La Intendencia informa que, en ningún caso, Inspectores de esta institución, solicitan dinero, ni en forma personal ni telefónicamente.

Por lo tanto, se informa que ante cualquier duda se comuniquen con el Departamento de Higiene y Limpieza al 4522 7000, internos 238 y 296.