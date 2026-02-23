ComunicadosSeguridad

Alerta a la población – Carmelo

La Intendencia de Colonia, comunica a la población que se han verificado casos de personas identificándose como Inspectores de Higiene, en comercios de la ciudad de Carmelo.

La Intendencia informa que, en ningún caso, Inspectores de esta institución, solicitan dinero, ni en forma personal ni telefónicamente.

Por lo tanto, se informa que ante cualquier duda se comuniquen con el Departamento de Higiene y Limpieza al 4522 7000, internos 238 y 296.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Se realizó la Eco Feria en el Centro Barrial El General

14 de octubre de 2025

Nada nuevo bajo el sol: gobierno decretó nuevos precios para combustibles

29 de agosto de 2025

Finalizó el curso a instructores de autoescuelas

17 de junio de 2025

Reformas en vestuario y comedor de la Planta de Asfalto del Departamento de Obras

11 de febrero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba