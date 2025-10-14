ComunicadosInformación General

Curso de Bizcochería en el Instituto de Hotelería Gastronomía

La Intendencia de Colonia informa sobre el Curso corto de Bizcochería en el Instituto de Hotelería y Gastronomía.

Duración: 2 clases
Días: Lunes 20 y 27 de Octubre
Horario: 17:30 a 20:30 horas
Profesor: Luis Mario Moreria

Cupos limitados

Por más información e inscripciones pueden contactarse:
WhatsApp: 098 270 032
Correo electrónico: instituto.hoteleria@colonia.gub.uy
De forma presencial en el Instituto en Miguel Ángel Odriozola 380 (Ex estación de AFE)

Publicaciones relacionadas

Construcción de veredas en calles José Quintana y Artigas, rampas y accesos vehiculares en Miguelete

18 de septiembre de 2025

Reconocimiento a la maestra española Vicenta Hinojosa y conferencia de prensa

12 de agosto de 2025

Jornada de Limpieza en Barrio Assandri de Colonia del Sacramento

23 de julio de 2025

Intendencia contratará servicio de vigilancia para Parque Industrial de Juan L. Lacaze

5 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba