Curso de Bizcochería en el Instituto de Hotelería Gastronomía
La Intendencia de Colonia informa sobre el Curso corto de Bizcochería en el Instituto de Hotelería y Gastronomía.
Duración: 2 clases
Días: Lunes 20 y 27 de Octubre
Horario: 17:30 a 20:30 horas
Profesor: Luis Mario Moreria
Cupos limitados
Por más información e inscripciones pueden contactarse:
WhatsApp: 098 270 032
Correo electrónico: instituto.hoteleria@colonia.gub.uy
De forma presencial en el Instituto en Miguel Ángel Odriozola 380 (Ex estación de AFE)