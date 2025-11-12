Colonia en la 36ª edición de Festuris – Brasil

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, en conjunto con operadores privados encabezados por la Asociación Turística del Departamento de Colonia, realizaron una importante acción promocional en Brasil, en el contexto de la 36ª edición de Festuris, una de las más importantes ferias turísticas del continente.

Los días 5 y 6 se realizó un intensa gira de acciones de prensa, coordinada por la agencia QG, que contempló, en Porto Alegre, entrevistas en vivo en los programas RS em Pauta de Masper TV y RS Meiodía de Poa Streaming; visita a Caldeira un importante hub tecnológico en Porto Alegre, reunión con el equipo de la Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico e Turismo de la Prefeitura de Porto Alegre, visita al Canal Sbt y reunión con directivos que dejó importantes proyectos conjuntos a concretar. En Canela, se realizó una producción especial para Tv Gramado en el que el sommelier coloniense Wilde Raimondo, explicó los maridajes de distintas carnes con vinos de Colonia y una entrevista sobre el Destino colonia en el centenario diario Folha de Canela.

El viernes 6, el Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Alvarez, junto a los ediles Mónica Rivero, Malvina Saret, Félix Osinaga, Eduardo Helbling y Alejandro Brusco de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental de Colonia, acompañados por la Secretaria del deliberativo comunal, Claudia Maciel, participaron de la apertura de Festuris 2025 en el Palacio dos Festivais de Gramado.

Los días 7 y 8 se participó de Festuris en el Convention Center Serra Park, compartiendo el Stand del Ministerio de Turismo con propuestas de nuestro país. Se realizaron dentro de la feria importante acciones y reuniones con diversos actores del turismo: Agencias y operadores de viajes: Daniel Reyes (CVC Brasil), Rosa Helena Volk (Gramadotur), Diana Barbosa (Coordinadora comercial de Azul Viagems); entrevistas con medios de prensa Freetime, Cicerone Tv, Gramado TV, Globo, G1, portal Panrotas y Mercado & Eventos; citas institucionales con Marion Blanco (Cónsul de Uruguay en Porto Alegre), Walquiria Proença, (Coordinadora de Turismo de la Prefeitura de Gramado), Luis Barbacovi (Vice-prefeito de Gramado), Adiló Didomenico (Prefeito de Caxias do Sul), Luciano Gonçalves (gerente executivo de Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau), Ronaldo Santini (Secretario de Turismo de Rio Grande do Sul) y Renán Pacheco y André Bertolucci (Gerente y Director respectivamente de Olivas de Gramado)

En el espacio Food & Drinks durante todas las jornadas se ofrecieron degustaciones de productos colonienses en el escritorio de nuestro país y en la Arena Gastronómica Wilde Raimondo, el sábado 7, presentó un Master Class titulado “Colonia en Bocados”, una degustación en cuatro pasos que resumió la esencia del campo, los vinos y la tradición quesera de Colonia.

La acción promocional destacada de nuestro destino fue una presentación en “La Estación” de Canela de los próximos festejos de los 30 años del Barrio Histórico como Patrimonio de la Humanidad y conocer y apreciar los sabores de nuestro departamento. Alrededor de una veintena de influencers y prensa de Rio Grande vivieron, en una descontracturada propuesta y siguiendo las costumbres locales, la fusión de nuestra gastronomía con la cultura brasileña.

Colonia “enamoró” y brilló durante su participación, junto al Ministerio de Turismo, en la Feria de Gramado. Una numerosa delegación público privada encabezada por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo y la Asociación Turística de Colonia destacó con sabores de Ruta del Queso, Bodegas de Colonia y Origen Colonia.

Las acciones dejaron importantes proyectos y propuestas a futuro, como la eventual participación de bodegas y almazaras de nuestro Departamento en un importante evento temático de olivas en Gramado, un acercamiento importante a los organizadores de eventos en Gramado que permite tener mayores conocimientos sobre el funcionamiento de este Destino, tan adelantado en la materia; la próxima visita a Colonia del Secretario del Secretario de Turismo de Rio Grande, la realización de una nueva producción de programas dedicados a Colonia por SBT Brasil; la integración de Colonia a la venta de paquetes a nuestro país por parte de la aerolínea Azul, de la misma manera con vuelos de Gol hacia Buenos Aires y la vinculación de nuestro departamento en esta propuesta y la próxima llegada de influencers y prensa de turismo a conocer Colonia.

En resumen, se cumplió una importante agenda de entrevistas y reuniones, abrió ventanas con nuevas oportunidades en el mercado riograndense y generó proyectos en beneficio del crecimiento de presencia de brasileños en Colonia.