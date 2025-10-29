ComunicadosDestacadasLocales

Están abiertas las inscripciones para el curso de «Pizzas y focaccia»

A través del Instituto de Hotelería y Gastronomía, se comunica que están abiertas las inscripciones para el curso de «Pizzas y focaccia»

Duración: 1 clase
Día: lunes 3 de noviembre.
Horario: 17:30 a 20:30
Profesor: Luis Mario Moreira.

¡Cupos limitados!

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactarse con el instituto de las siguientes formas:
• Vía WhatsApp: 098 270 032
• Correo electrónico: instituto.hoteleria@colonia.gub.uy
• De forma presencial en el Instituto (Odriozola 380 – Ex estación de AFE) – Colonia.

