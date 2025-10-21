ComunicadosDestacadasSalud

Instalación del tomógrafo en Hospital de Colonia

Se llevó a cabo la instalación del tomógrafo en el Hospital de Colonia, Dr. Samuel Bertón, con la presencia del Presidente, Yamandú Orsi.
Autoridades departamentales, locales, nacionales se hicieron presente ante tanto importante evento.

Cabe señalar que la Intendencia de Colonia colabora con este destacado hecho a través de la realización de obras para mejorar la accesibilidad en la zona del hospital donde se ubica el tomógrafo.

