DeportesDestacadas

Esparta es el Campeón de la Liga Helvética

El Club Esparta se quedó con la Copa «100 Años de Nuevos Horizontes Futbol Club».

En la tarde del pasado domingo en el partido decisivo y en el Celestino Geymonat, el albinegro de la «ciudad jardin» derrotó 2 a 1 al Club Valdense, en un vibrante juego; logrando el título de Campeón del torneo Copa Liga 2025, organizado por la Liga Helvetica en la divisional A.

Los goles fueron anotados por Joaquin Tessa y Pablo Suárez sobre el final del partido, Luis Gorosito fue el autor del tanto albiceleste.

Un cierre apasionante y un nuevo lauro para los espartanos que cerraron el 2025 demostrando ser los más regulares en la temporada.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Oscar «Semilla» Méndez y un Mundial notable

30 de agosto de 2025

Colonia Valdense Rotary Club realizó jornada sobre salud mental

11 de septiembre de 2025

Un final no deseado por nadie

5 de septiembre de 2025

LIGA HELVÉTICA : se viene la tercera fecha del Torneo Preparación

7 de mayo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba