Esparta es el Campeón de la Liga Helvética

El Club Esparta se quedó con la Copa «100 Años de Nuevos Horizontes Futbol Club».

En la tarde del pasado domingo en el partido decisivo y en el Celestino Geymonat, el albinegro de la «ciudad jardin» derrotó 2 a 1 al Club Valdense, en un vibrante juego; logrando el título de Campeón del torneo Copa Liga 2025, organizado por la Liga Helvetica en la divisional A.

Los goles fueron anotados por Joaquin Tessa y Pablo Suárez sobre el final del partido, Luis Gorosito fue el autor del tanto albiceleste.

Un cierre apasionante y un nuevo lauro para los espartanos que cerraron el 2025 demostrando ser los más regulares en la temporada.