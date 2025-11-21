El Centro Cultural Nacional AFE será sede de una nueva edición de la Feria de Libros y Arte, una propuesta que reúne creatividad, autores locales y regionales, y obras originales para todo público.

La feria se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, ofreciendo exposición y venta durante toda la jornada.

Quienes concurran podrán acceder a una variada muestra de libros, trabajos artísticos y propuestas culturales orientadas a compartir en familia, apoyar la producción local y promover el acceso a la lectura y al arte.

La actividad es abierta al público y con entrada libre.

Centro Cultural AFE – Colonia del Sacramento.