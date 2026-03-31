Se realizó el lanzamiento oficial de la II Convocatoria de Cooperación Descentralizada entre Argentina y Uruguay. En este marco, la Intendencia de Colonia y la provincia de Santa Fe ejecutarán un proyecto conjunto para generar un intercambio técnico y fortalecer sus economías locales.

La Intendencia, a través de sus direcciones de Turismo y Cooperación Internacional, se posiciona como uno de los actores principales en la nueva cartera de proyectos de Uruguay y Argentina.

Bajo el título “Fortalecimiento del desarrollo turístico y productivo a través de la Cooperación Descentralizada Santa Fe – Colonia”, esta iniciativa busca generar un impacto directo en los sectores más dinámicos del departamento.

El proyecto, seleccionado entre diez propuestas de ambos países, se centrará en la transferencia de conocimientos y la creación de redes entre equipos técnicos de turismo y áreas productivas.

La iniciativa impactará de manera integral en el tejido productivo de ambas regiones, alcanzando a productores lácteos y del sector agroalimentario, así como a referentes de los rubros turístico, gastronómico y hotelero.

Asimismo, el proyecto involucra activamente a cámaras empresariales y equipos técnicos de gestión local, promoviendo un fortalecimiento conjunto de las capacidades institucionales y el desarrollo de los sectores clave de la economía regional.

El éxito de esta convocatoria es el resultado de un trabajo articulado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina. Ambas instituciones han impulsado esta modalidad descentralizada para que los beneficios de la política exterior lleguen directamente a los departamentos y provincias fronterizas.

Esta alianza entre Colonia y Santa Fe no solo busca mejorar la competitividad de sus productos agroalimentarios, sino también consolidar rutas turísticas integradas que aprovechen la cercanía geográfica y cultural de ambas orillas.