Coro Municipal de Colonia distinguido con un Premio Morosoli 2025

La Fundación “Lolita Rubial” ha distinguido al Coro Municipal de Colonia con un Premio Morosoli 2025, en reconocimiento a sus 50 años de destacada labor artística ininterrumpida, su aporte a la cultura departamental y nacional, y su constante representación de Colonia y del país en escenarios de Europa y América.

El Coro Municipal de Colonia, con una trayectoria que lo ha llevado a actuar en teatros, festivales y encuentros internacionales, ha sido destacado por su calidad interpretativa, su versatilidad y su compromiso con la difusión del repertorio coral universal. Esta distinción subraya el valor de su trabajo, así como el rol fundamental de la actividad coral en la vida cultural del departamento.

La ceremonia de entrega del Premio Morosoli se realizará el sábado 29 de noviembre en el Teatro Lavalleja de la ciudad de Minas, en el marco del evento “MOROSOLI 2025”, organizado por la Fundación “Lolita Rubial” y declarado de interés por diversas instituciones nacionales.

La Intendencia de Colonia felicita al Coro Municipal de Colonia, a su equipo artístico y a todas las personas que han formado parte de su historia, celebrando este reconocimiento que honra su trayectoria y engrandece el patrimonio cultural del departamento.