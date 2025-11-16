Director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, recibió a la Directora del INJU

Las principales autoridades del departamento; Intendente Guillermo A. Rodríguez, acompañado del Director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, recibieron a la Directora del INJU, Eugenia Godoy, y su equipo, acompañada también por el Director Departamental del MIDES, Maxi Olaverry, la Representante Nacional, Cecilia Badín, la Edil Departamental, Mónica Rivero, y la suplente de Badín, Mariana Luzardo.

Dialogaron de temas concernientes a los jóvenes, principalmente basándose en los problemas de salud mental.