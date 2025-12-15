Se realizó la 57ª Edición de la Fiesta de la Cerveza

En la ciudad de Colonia Suiza – Nueva Helvecia se está desarrolló, desde el pasado jueves 11 y hasta el domingo 14 de diciembre, una nueva Edición de la Fiesta de la Cerveza.

Diversos espectáculos y un público – arribando de diferentes puntos del país – que nuevamente acompañó multiplicándose por miles, entre anfitriones y visitantes, se fue una de las fiestas emblemáticas del departamento de Colonia.

También el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, dijo presente en la tradicional celebración; compartiendo con la sociedad helvética.