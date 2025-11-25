Encuentro Binacional en Zárate

Con la presencia del Intendente, Guillermo A. Rodríguez, se desarrolló una muy importante actividad en Zárate, Provincia de Buenos Aires, en el marco de los 25 años de Isla Sola promovida por Sergio Yusef Neme.

Participó el Secretario de Cultura de Zárate Julio Belando, el Ministro de la Embajada Uruguaya en Buenos Aires, Ernesto Tulbovitz, el Presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga, el Alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres, la Secretaria General de la Junta Departamental, Claudia Maciel, entre otras autoridades y la presencia de representantes de la colectividad uruguaya en la vecina orilla.

Se contó con la actuación de artistas, destacándose Luján Caquías, Artístico Tangó.

Fue una jornada de acercamiento cultural entre Zárate y Colonia, en la que se reconoció a la trayectoria de 25 años de Sergio Yusef Neme y su Productora Isla Sola con su contribución a la integración rioplatense.