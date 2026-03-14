La Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración comunica que este año la DECLARACIÓN JURADA EXONERACIÓN 50 HÁS CONEAT DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL ART. 681 LEY 19.355, se encuentra disponible para completar e imprimir desde el portal de la Intendencia (accediendo en “Trámites y Servicios”), también para aquellos que no tengan la posibilidad de acceder a internet, se puede retirar un juego de formularios en cualquier Oficina Administrativa del Departamento.

COMPLETARLO DESDE LA WEB

Se ingresa a www.colonia.gub.uy, luego a la sección “Trámites y Servicios” allí se encuentra el ítem “Exoneración Rural 50 Hás. CONEAT”. Se completa el formulario como siempre, se imprime y se concurre a la oficina de la intendencia.

IMPORTANTE: Es necesario hacer una fotocopia del formulario para que quede en 2 vías, ya que de esta manera queda con la información exacta en el original y en la copia.

El plazo para la presentación del formulario, es hasta el jueves 30 de abril.