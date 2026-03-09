Totems facilitarán el acceso a información y compra de experiencias en Colonia

En un trabajo conjunto entre la Intendencia de Colonia, a través de las direcciones de Turismo y Cultura, el Consorcio Plaza de Toros y Redtickets, nuestro destino contará con tótems que posibilitarán, además de obtener información de Colonia, la posibilidad de compra de experiencias (eventos o atractivos) a través de la plataforma Redtickets.

En una primera instancia se colocarán tótems en la Terminal de Ómnibus, el Mercado Artesanal, el Centro de Información Turística del Barrio Sur y la Plaza de Toros. En un futuro inmediato se colocarán otros dispositivos en otros puntos estratégicos de Colonia del Sacramento.

Se capacitó a funcionarios de la Intendencia de Colonia (museos e información turística) y Plaza de Toros en su usabilidad, para asistir a visitantes en caso, que así se requiera.