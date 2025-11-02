Marcharon por Jesús : llegó «la hora de juntarse para ser sal y luz»

Este viernes las calles del centro de Maldonado observaron una movilización ciudadana promovida por organizaciones e iglesias provida y familia.

La organización fue del Consejo Pastoral Evangélico de Maldonado (Copem). Su presidente Gabriel Irigaray afirmó que es importante el 31 de octubre, poque es el Día de la Iglesia Evangélica en Uruguay.

Mencionó a los presentes que miles de personas se habían hecho presentes. en la misma jornada, en el Palacio Legislativo de Montevideo a 508 años de la «Reforma que nos transformó mundialmente».

Representantes de organizaciones que trabajan en lo social bajo los principios de Jesús sobre la fe, la familia, la vida y el amor se habían dado cita sobre la calle 25 de Mayo y Sarandí.

Afirmó que «el consumo problemático de drogas, depresión, suicidio, situación de calle se pueden enfrentar con la presencia de Jesús en las vidas. Reiterando una enseñanza del Nuevo Testamento recordó que una luz no es para poner bajo la mesa sino para alumbrar a todos. Explicó que la «Marcha por Jesús» era para decirle a la comunidad que hay salida y que esa salida es Jesús. Llamó la atención sobre que tener trabajo, bienes y posiciones no evita la tasa de suicidios, y sin embargo se votó la Ley de Eutanasia.

Señaló que no se estimula la vida, y quiere por el contrario, que las uruguayas sigan abortando en un país con la tasa de natalidad que está entre las peores de América. Apuntó a una nueva educación sexual (Educación Sexual Integrada) con planes para niños de 3 y 4 años, Primaria y Secundaria que están para ser aprobados y no se informan. «Se definen entre personas sin consultar a sus padres y bajará en 2026 sin que sus progenitores, abuelos, tíos puedan decir nada», dijo.

Finalizó la oratoria citando un pasaje de La Biblia que está en el libro de Hechos (Nuevo Testamento), capítulo 2 versículo 44. «Y los que habían creido tenían todas las cosas en común».

Cerró asegurando que «llegó la hora de juntarnos los que vamos por los mismos objetivos, procedimientos y abordajes sin perder la individualidad de las denominaciones, codo a codo, para ser luz para ser sal».

FUENTE : @fmgente