Fiesta de la Colonia Valdense

El Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez participó del Kanzamiento de la 31ª Fiesta de Colonia Valdense.

«Es realmente admirable el trabajo denodado que realizan, para que la Ciudad Jardin sea una verdadera fiesta. El departamento de Colonia tiene 60 celebraciones locales y cada una tiene su impronta particular. Y esta celebración en especial es fiel reflejo del sentido de pertenencia que tienen los Valdenses, que queda de manifiesto con la gran cantidad de empresas que la acompañan y el importante número de instituciones que se benefician con la misma – señaló el jerarca departamental.